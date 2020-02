Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan "Along with the Gods" akan dijadikan animasi di China.Perusahaan pembuat film tersebut pada hari Selasa (04/02/20) menyatakan pihaknya telah mendatangani perjanjian dengan perusahaan distributor di China untuk memproduksi kembali filmnya lewat animasi.Jika proyek animasi itu berhasil, maka ini akan menjadi model baru untuk bisnis kolaborasi konten antara Korea Selatan dan China.Larisnya film animasi di China menduduki 10 persen dari seluruh film bioskop selama enam tahun mulai tahun 2013 dan tahun lalu meningkat sampai 18,9 persen.Film Korea Selatan tersebut sangat populer di seluruh Asia, tapi tidak dapat diputar di China karena langkah pemerintah China yang melarang kebudayaan Korea.Oleh karena itu, sebagian pihak mengharapkan agar kolaborasi tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memutarkan film "Along with the Gods" di China.