Penasihat Keamanan AS Indikasikan Kemungkinan KTT Korut-AS Sebelum Pemilu Presiden AS

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Robert O'Brien telah mengisyaratkan bahwa pertemuan puncak ketiga antara para pemimpin Korea Utara dan Amerika Serikat dapat diadakan sebelum pemilihan presiden AS di bulan November yang akan datang.O'Brien mengindikasikan kemungkinan tersebut pada hari Rabu (05/02/20) waktu setempat di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Meridian International Center di Washington, AS.Sejumlah duta besar asing dan wartawan menghadiri acara tersebut, termasuk Duta Besar Korea Selatan untuk AS, Lee Soo-hyuck.Ketika ditanya oleh Dubes Lee apakah para pemimpin Korea Utara dan AS dapat bertemu lagi sebelum pemilihan umum presiden AS, O'Brien mengatakan bahwa Presiden AS, Donald Trump akan melakukan apa yang benar bagi rakyat Amerika, dengan menunjukkan pengabadiannya terhadap politik domestik.O'Brien dilaporkan menyampaikan harapannya bahwa pembicaraan tingkat kerja dengan Korea Utara akan diadakan lagi di Swedia, sembari menyerukan Korea Utara untuk segera kembali ke meja perundingan.