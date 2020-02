WHO Butuh 675 Juta Dolar AS untuk Hentikan Penyebaran Virus Corona Baru

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendesak kepada masyarakat internasional untuk menyumbang sebesar 675 juta dolar AS (Rp 9,18 triliun) untuk rencananya melawan virus corona jenis baru dalam tiga bulan ke depan.Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus membuat seruan itu pada hari Rabu (05/02/20) waktu setempat di sebuah konferensi pers di Jenewa, Swiss dengan menyebutkan organisasinya meluncurkan rencana kesiapsiagaan dan respons strategis.Dirjen WHO mengatakan bahwa sekitar 60 juta dolar AS (Rp 816 miliar rupiah) dari uang itu akan digunakan untuk operasi organisasi itu sendiri, sementara sisanya akan digunakan untuk membantu negara-negara yang menghadapi risiko dari virus mematikan itu.Dia menambahkan, bahwa WHO telah mengeluarkan 100 juta dolar AS (Rp 1,36 triliun) dari cadangan dana daruratnya untuk membantu memerangi penyakit itu seperti pengiriman masker dan persediaan lainnya ke 24 negara.