DK PBB Izinkan Tiga Organisasi Internasional untuk Bantu Korut

Photo : YONHAP News

Komite Sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk Korea Utara mengizinkan tiga organisasi internasional melakukan proyek dalam membantu Korea Utara. Tiga organisasi itu adalah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Eugene Bell Foundation, dan Program Pangan Dunia (WFP).Menurut laman Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara pada hari Jumat (07/02/20), WHO dapat memasukkan beberapa peralatan medis seperti stetoskop, alat ultrasonografi, dan sebagainya.Sementara Eugene Bell Foundation dapat melaksanakan program pengobatan penyakit Multi-drug-resistant tuberculosis (TB MDR) di Korea Utara, tapi tidak mengumumkan peralatan yang diizinkan secara rinci.WFP akan memasukkan peralatan senilai 110 ribu dolar AS, antaranya 7.500 unit gerobak, 5.000 sekop, 5.000 cangkul.Izin bebas sanksi yang diperoleh oleh ketiga organisasi itu berlaku hingga akhir bulan Juli mendatang, semala enam bulan setelah izin dikeluarkan.Namun, pengiriman barang ke Korea Utara mungkin akan rumit karena negara itu sedang menutup perbatasan agar mencegaj penyebaran virus corona jenis baru.