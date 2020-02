Album Baru Girl Band, Loona Duduki Peringkat Puncak Tangga Lagu iTunes di 56 Wilayah

Photo : YONHAP News

Album terbaru oleh girl band K-Pop, Loona yang juga dikenal sebagai Girl of the Month, telah menduduki puncak tangga lagu album iTunes di 56 negara dan wilayah di seluruh dunia.Agensi manajemennya, Blockberry Creative mengatakan mini album berjudul "#" (diucapkan "hash") yang dirilis pada hari Rabu (05/02/20), menetapkan rekor baru untuk girl grup Korea pada hari Jumat (07/02/20) ini.Album ini awalnya menduduki puncak tangga lagu iTunes di 47 negara dan wilayah pada hari Kamis (06/02/20), tetapi terus menaklukkan lebih banyak tangga lagu di 56 wilayah.Album yang berisi enam lagu termasuk lagu utama berjudul, "So What" memberikan pesan bagi semua gadis di seluruh dunia untuk tidak ragu-ragu menghadapi tantangan baru.