Korsel dan AS Gelar Rapat Kelompok Kerja pada Hari Senin

Photo : YONHAP News

Rapat kelompok kerja antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) digelar di Seoul pada hari Senin (10/02/20) untuk membahas masalah denuklirisasi, hubungan antar-Korea, sanksi terhadap Korea Utara, dan sebagainya.Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS, Alex Wong dan mitranya dari Korea Selatan, Lee Dong-ryeol bertemu di Seoul untuk mengevaluasi situasi di Semenanjung Korea dan membahas proyek kerja sama antar-Korea.Diperkirakan Korea Selatan menjelaskan proyek kerja sama antar-Korea termasuk pariwisata pribadi ke Korea Utara dan meminta kerja sama terkait kepada AS. Meskipun pariwisata pribadi ke Korea Utara tidak melanggar sanksi terhadap Korea Utara, namun ada masalah dalam hal telepon seluler, notebook, dan sebagainya yang dibawa oleh para wisatawan ke Korea Utara.Sementara itu, Alex Wong juga bertemu dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea, Lee Do-hoon dan akan kembali ke AS pada tanggal 12 Februari mendatang.