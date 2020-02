Media Asing Turut Puji Pencapaian Film

Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan dari sutradara Bong Joon-ho berjudul, "Parasite" berhasil meraih penghargaan Film Terbaik dan Film Berbahasa Asing Terbaik di Academy Awards ke-92 atau Oscar 2020.Kantor Berita AP mengevaluasi penghargaan yang diraih oleh film "Parasite" sebagai "kemenangan untuk dunia" karena film non-bahasa Inggris meraih penghargaan Film Terbaik dan juga menyatakan bahwa film itu mampu memikat hati para anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS).Ditambahkan pula, keberhasilan film "Parasite" cukup menyegarkan suasana Oscar 2020 yang cenderung merendahkan film berbahasa asing, serta juga menunjukkan perubahan baru di masa depan.CNN AS juga memberitakan bahwa film "Parasite" tercatat dalam sejarah Oscar sebagai karya terbaik, karena film itu menjadi film non-bahasa Inggris pertama yang mendapat penghargaan Film Terbaik.New York Times juga mengevaluasi bahwa tidak pernah sekalipun film Korea Selatan masuk ke dalam nominasi sebagai penerima penghargaan tertinggi di Oscar, namun penghargaan yang diberikan untuk film "Parasite" menjadi bukti bahwa para anggota AMPAS menaruh perhatian tinggi pada film internasional.