Kementerian Unifikasi Korsel: Pariwisata Pribadi ke Korut Bukan Isu yang Dibahas dengan AS

Photo : YONHAP News

Sehubungan dengan pembukaan rapat kelompok kerja antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), pemerintah Korea Selatan menekankan kembali bahwa pariwisata pribadi ke Korea Utara bukanlah isu yang dibahas dengan AS.Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa pariwisata pribadi ke Korea Utara bukanlah isu yang memerlukan kerja sama dengan AS, namun pemerintah Seoul hanya akan menjelaskan pernyataan Korea Selatan kepada AS untuk meminta bantuan.Ditambahkan pula, perkembangan hubungan antara Korea Utara dan AS juga bermanfaat untuk kemajuan isu di Semenanjung Korea termasuk masalah nuklir Korea Utara.Sehubungan dengan kegiatan di Kawasan Industri Gaeseong yang dihentikan selama empat tahun, pihaknya menjelaskan bahwa pemerintah Korea Selatan tetap berupaya untuk membuka kembali kegiatan produksi di sana melalui kerja sama dengan dunia internasional karena pembukaan itu menjadi sarana penting dalam perbaikan hubungan dua Korea dan perdamaian di Semenanjung Korea.