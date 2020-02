Korut Telah Tingkatkan Penggunaan Internet Hingga 300% Sejak Tahun 2017

Photo : KBS News

Korea Utara dilaporkan telah meningkatkan penggunaan internet sebanyak 300 persen sejak tahun 2017, untuk tujuan pemerasan uang digital.Sebuah perusahaan keamanan dunia maya yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Recorded Future merilis laporan bahwa Korea Utara menggunakan internet secara inovatif dalam upaya untuk mempertahankan rezimnya.Menurutnya, kebanyakan penggunaan internet di Korea Utara sebelumnya dilakukan pada malam hari atau akhir pekan pada tahun 2017, namun mulai tahun berikutnya, penggunaan internet itu lebih banyak pada jam kerja selama seminggu.Artinya sejak tahun 2018, akses internet yang memiliki tujuan tertentu meningkat, bahkan perusahaan itu menganalisis bahwa peningkatan penggunaan internet di Korea Utara tersebut sangat berkaitan dengan aksi kejahatan dunia maya, seperti penyalahgunaan uang digital.Harian AS, The New York Times menyatakan dengan mengutip pejabat perusahaan itu bahwa upaya Korea Utara tersebut dianggap sebagai langkah untuk menghindari sanksi internasional yang ketat.Sementara itu, menurut siaran CNN, Presiden AS, Donald Trump mengatakan kepada penasihatnya bahwa ia tidak ingin mengadakan pertemuan puncak lain dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un sebelum pemilihan umum presiden AS pada bulan November yang akan datang.Trump dilaporkan menyatakan frustrasi setelah pembicaraan tingkat kerja antara kedua negara yang berlangsung di Stockholm, Swedia gagal mencapai kesepakatan pada tanggal 5 Oktober tahun lalu.