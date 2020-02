Usai Oscar 2020, Sutradara Film “Parasite” Tetap Berada di AS

Photo : YONHAP News

Sutradara Bong Joon-ho dan para bintang yang terlibat dalam pembuatan film "Parasite" telah mengakhiri jadwal resmi di Oscar 2020 yang digelar di Hollywood, California, Amerika Serikat (AS) pada tanggal 9 Februari waktu setempat, dengan berhasil membawa pulang empat piala Oscar.Sutradara Bong akan berada di AS untuk beberapa waktu ke depan dan dia dilaporkan tengah menerima banyak permintaan media luar negeri untuk melakukan wawancara.Perhatian lokal AS terhadap sutradara Bong sangatlah antusias. Dalam wawancara resmi yang diadakan pihak penyelenggara Oscar, sutradara Bong Joon-ho menerima tepuk tangan yang meriah dari wartawan asing.Jumlah bioskop yang menayangkan film "Parasite" di Amerika Utara terus diperbanyak menjadi lebih dari dua ribu unit hingga akhir pekan ini.