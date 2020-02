Jumlah Ekspor Korsel Periode 1-10 Februari Naik 69,4 Persen

Photo : YONHAP News

Layanan Pajak Korea Selatan pada hari Selasa (11/02/20) menyatakan bahwa nilai ekspor Korea Selatan pada periode tanggal 1-10 Februari dibukukan sebesar 10,7 miliar dolar AS, naik 69,4 persen atau 4,28 miliar dolar AS dibanding dengan periode yang sama tahun lalu.Berdasarkan kategori barang, ekspor mobil, semikonduktor, peralatan komunikasi nirkabel dan produk minyak mentah masing-masing meningkat sebesar 114,5 persen, 37,8 persen, 34,8 persen dan 25,2 persen.Berdasarkan negara, volume ekspor Korea Selatan ke China meningkat sebesar 36 persen, dan Amerika Serikat 68,1 persen, Vietnam 59,8 persen dan Uni Eropa sebanyak 170,4 persen.Jumlah impor Korea Selatan dalam periode yang sama juga ikut meningkat 24 persen dari periode yang sama tahun lalu, menjadi 12 miliar dolar AS.