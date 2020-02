Rusia Akan Bertindak Jika AS Pasang Rudal di Asia

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) memiliki rencana untuk memasang rudal jarak menengah dan pendek di wilayah Asia Pasifik, termasuk Korea Selatan dan Jepang.Dalam wawancara dengan sebuah media setempat, Lavrov menyebutkan bahwa langkah AS tersebut bertujuan untuk menekan China, namun Rusia juga akan mengambil tanggapannya, karena sebagian besar wilayah negaranya berada dalam jangkauan rudal semacam itu.Dia lebih lanjut mengatakan bahwa Rusia tengah melakukan pembicaraan yang sangat terperinci dengan Korea Selatan, Jepang dan negara-negara ASEAN tentang risiko dari pemasangan rudal jarak menengah dan pendek AS.