Korsel dan AS Bahas Kondisi Semenanjung Korea di Seoul

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pertemuan dan berbagi pendapat tentang perkembangan dialog Korea Utara dan AS serta kondisi Semenanjung Korea di Seoul pada hari Selasa (11/02/20).Pertemuan itu dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Moon-hee dan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS, Alex Wong.Dalam pertemuan itu, kedua pihak bertukar hasil penilaian masing-masing tentang kondisi Korea Utara terkait pernyataan Kim Jong-un yang hendak melakukan "tindakan nyata yang mengejutkan." Kemudian mereka berdiskusi tentang langkah-langkah untuk segera melaksanakan kembali dialog antara Pyongyang dan Washington.Sebelumnya, pada hari Senin (10/02/20), Wong menggelar rapat kelompok kerja dengan Direktur Tim Perencanaan Diplomasi Perdamaian di Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Lee Dong-ryeol dan membicarakan proyek pariwisata pribadi ke Korea Utara, penyambungan kereja api dan jalan, serta pembentukan wilayah damai di zona demiliterisasi (DMZ).Wong juga bertemu dengan Ketua Bagian Kebijakan Unifikasi di Kementerian Unifikasi Korea Selatan, Choi Young-joon dan bertukar pendapat tentang kondisi Semenanjung Korea dan juga sepakat berkolaborasi demi denuklirisasi dan perdamaian di wilayah itu.