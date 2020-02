Samsung Luncurkan Lini Galaxy S20 dan Galaxy Z Flip

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics telah meluncurkan sebuah ponsel pintar layar lipat baru dan lini ponsel pintar unggulannya di The Palace of Fine Arts, San Fransisco, Amerika Serikat pada hari Selasa (11/02/20) waktu setempat.Di acara peluncurannya yang dinamakan "Galaxy Unpacked", Samsung memperkenalkan ponsel pintar layar lipat ke-duanya yang dinamakan "Galaxy Z Flip".Berbeda dengan Galaxy Fold yang dibuka dan ditutup secara horisontal layaknya sebuah buku, Galaxy Z Flip dibuka dan ditutup secara vertikal, sehingga lebih mudah untuk dikantongi.Lapisan terluar dari layar Galaxy Z Flip terbuat dari bahan baru yang merupakan lapisan kaca yang sangat tipis dan dapat dilipat, dan merupakan penyempurnaan dari Galaxy Fold yang dirilis tahun lalu.Layarnya membentang sepanjang 6,7 inchi ketika di buka, dan mengusung layar Infinity-O dengan konsep kamera selfie punch-hole di bagian tengahnya yang beresolusi 10 megapiksel (MP).Selain itu, Samsung juga merilis lini ponsel pintar premiumnya, yakni Galaxy S20, Galaxy S20 Plus dan Galaxy S20 Ultra. Masing-masing mengusung layar dengan bentangan 6,2 inchi, 6,7 inchi dan 6,9 inchi dengan refresh rate 120Hz dan semuanya mengusung jaringan 5G.Ketiga ponsel ini mengandalkan keunggulannya pada sektor kamera, layar dan kapasitas baterai yang lebih superior dibandingkan Galaxy S10 yang dirilis tahun lalu. Sementara Galaxy S20 Ultra mengusung kamera utama 108MP dan teknologi "Space Zoom" yang mampu menciptakan hybrid-zoom hingga 100x.