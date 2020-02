WHO: Korut Belum Laporkan Kasus Positif Terinfeksi COVID-19

Photo : YONHAP News

Voice of America (VOA) pada hari Rabu (12/02/20) menyiarkan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hingga saat ini belum mendapat laporan dari Korea Utara tentang kasus positif terinfeksi COVID-19.Kantor WHO di Pyongyang menyampaikan kepada VOA bahwa WHO telah bekerja sama dengan semua negara anggotanya termasuk Korea Utara dalam menanggulangi virus baru tersebut.Selanjutnya, kantor tersebut menambahkan bahwa WHO menyediakan peralatan perlindungan pribadi kepada para pekerja di bidang kesehatan sesuai dengan permintaan pihak Korea Utara.Menurutnya, WHO telah memberikan petunjuk dan teknologi terkait pengawasan karantina, dan pengobatan untuk diagnosis COVID-19 kepada pihak Korea Utara.Sementara itu, Korea Utara berulang kali menyatakan bahwa belum ditemukan adanya kasus positif terinfeksi COVID-19 di dalam negerinya dan pihaknya melakukan segala upaya untuk mencegah masuknya wabah tersebut.