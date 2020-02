COVID-19 Merebak, Jumlah Penerbangan Korsel ke Asia Tenggara Dikurangi

Photo : YONHAP News

Di tengah penyebaran wabah COVID-19 ke berbagai negara, sebuah maskapai penerbangan sipil Korea Selatan, Asiana Airlines memutuskan akan mengurangi secara besar-besaran rute penerbangan ke Asia Tenggara, menyusul pengurangan rute penerbangan dari dan menuju China.Sebelumnya, sejumlah maskapai penerbangan bertarif rendah di Korea Selatan yang telah menghentikan jalur penerbangan ke China, juga ikut menghentikan sementara atau mengurangi penerbangan dari dan ke negara-negara Asia Tenggara.Asiana Airlines akan menghentikan untuk sementara waktu penerbangan untuk jalur antara Incheon, Korea Selatan dan T'ai-chung, Taiwan mulai tanggal 26 Februari, dan jalur penerbangan antara Incheon dan Chiang Mai, Thailand mulai tanggal 3 Maret.Selain itu, jalur penerbangan antara Incheon dan Hanoi, Vietnam juga akan berkurang menjadi 14 penerbangan per minggu mulai tanggal 18 Februari, dari yang sebelumnya 21 penerbangan per minggu. Rute penerbangan antara Incheon dengan Bangkok, Thailand yang saat ini berjumlah 14 penerbangan per minggu, juga ikut dipangkas menjadi 7 penerbangan per minggu.Pemerintah Korea Selatan sebelumnya merekomendasikan untuk meminimalkan perjalanan dan kunjungan warga negaranya ke beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Singapura, Jepang, Malaysia, Vietnam, Thailand dan Taiwan yang terpapar COVID-19.Dilaporkan bahwa Korean Air juga tengah mempertimbangkan pengurangan jumlah penerbangan ke Asia Tenggara.