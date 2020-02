Menteri Pertahanan AS: Korut adalah Negara yang Berperilaku Buruk

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper mengkritik Korea Utara sebagai negara yang berperilaku buruk di dalam Konferensi Keamanan Munich, Jerman.Dalam pidato di konferensi tersebut pada tanggal 15 Februari waktu setempat, Menteri Esper menyatakan bahwa China mengambil keuntungan dengan mencuri keahlian dari negara Barat dan mengancam negara yang lemah. Dia juga menyebut Korea Utara dan Iran sebagai negara yang berperilaku buruk.Menteri Esper mengklaim bahwa Partai Komunis China melaju ke arah yang tidak baik, sehingga menindas kebebasan di dalam negeri dan dicurigai melakukan kegiatan ekonomi predator di luar negeri.Namun, dia menekankan bahwa AS tidak ingin bertengkar dengan China, dan pemerintah AS telah menyediakan obat-obatan kepada China yang tengah berusaha melawan wabah COVID-19.