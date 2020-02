Menhan Korsel dan AS Akan Adakan Pembicaraan di Washington pada Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Menteri pertahanan Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan mengadakan pembicaraan di Washington DC, AS pada tanggal 24 Januari untuk membahas perkembangan situasi di Semenanjung Korea dan masalah-masalah bilateral lainnya.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pada hari Selasa (18/02/20) bahwa Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo akan bertolak menuju AS pada hari Minggu (23/02/20) mendatang, yang merupakan kunjungan pertamanya sejak Menteri Pertahanan AS, Mark Esper menjabat pada tahun lalu.Seorang pejabat kementerian menjelaskan bahwa keduanya diharapkan akan membahas agenda mengenai latihan militer gabungan sekutu dan negosiasi pembagian biaya pertahanan yang sedang berlangsung.Menteri Jeong juga akan bertemu dengan para veteran Perang Korea dan mengunjungi Taman Peringatan Perang Korea di Washington DC untuk menandai peringatan 70 tahun pecahnya perang tersebut.