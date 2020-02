Laporan PBB Nyatakan Korsel Negara yang Baik untuk Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Dana Pendidikan Anak-Anak PBB (UNICEF), dan majalah ilmiah ,"The Lancet" menempatkan Korea Selatan pada peringkat kedua dalam laporannya tentang masa depan anak dunia.Dalam laporan yang dirilis pada hari Rabu (19/02/20) ini, Korea Selatan menduduki posisi kedua tertinggi dari antara 180 negara di dunia dengan mendapat 0,95 poin dari total satu poin dalam indeks kemakmuran anak.Dalam laporan tersebut, Norwegia berhasil menduduki peringkat pertama.Indeks kemakmuran anak memperlihatkan kondisi dasar populasi berusia 0-18 tahun.Sementara itu, Korea Utara berada di posisi peringkat ke-112 di dunia dengan 0,55 poin dalam indeks tersebut dan posisi itu dianggap sedang.Laporan tersebut juga menyebut emisi karbon sebagai unsur yang mengancam masa depan kaum anak di seluruh dunia dan Korea Selatan berada di peringkat ke-166 dari 180 negara dalam kemampuan menjaga keseimbangan lingkungan berdasarkan emisi karbon per kapita dan emisi tambahannya dari target emisi untuk tahun 2030.