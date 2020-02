WHO Percaya Korsel Sanggup Tangani Krisis COVID-19

Photo : KBS News

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan pada hari Kamis (20/02/20) waktu setempat, bahwa pihaknya percaya Korea Selatan sanggup mengontrol kasus penyebaran wabah COVID-19 di negerinya.Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pertemuan media di Markas WHO di Jenewa, Swiss pada hari Kamis, memaparkan bahwa jumlah pasien positif COVID-19 di Korea Selatan yang dilaporkan hingga Kamis malam mencapai 104 orang dan pasien itu terkait dengan kasus sebelumnya.Ghebreyesus melanjutkan bahwa otoritas Korea Selatan tengah menanganinya dan belum dipandang sebagai kondisi yang darurat.Terkait dengan langkah Rusia yang melarang warga China memasuki negaranya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, WHO menyatakan sekitar 30 negara telah mengambil tindakan yang sama seperti Rusia dan pihaknya sedang saling bertukar informasi mengenai hal tersebut.