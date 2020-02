Korsel dan AS Pertimbangkan Perkecil Skala Latihan Militer Gabungan Akibat Wabah COVID-19

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper menyampaikan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk memperkecil skala latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS sejalan dengan peningkatan kasus COVID-19 di Korea Selatan.Menteri Esper membuat pernyataan tersebut dalam jumpa persnya pada hari Senin (24/02/20) waktu setempat, seusai pertemuan dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jeong Kyeong-doo di Washington, AS.Dia mengutarakan bahwa Komandan Pasukan AS di Korea Selatan (USFK), Robert Abrams dan Ketua Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Park Han-ki tengah meninjau untuk memperkecil skala latihan militer gabungan yang dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 9 Maret.Menteri Jeong mengatakan bahwa hubungan persekutuan antara kedua negara akan tetap dipertahankan melalui berbagai cara yang terkoordinasi terkait latihan militer bersama.