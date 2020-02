Jumlah Kasus COVID-19 di Pangkalan Militer Korsel Bertambah Menjadi 13 Orang

Photo : YONHAP News

Jumlah pasien yang dikonfirmasi terinfeksi COVID-19 di pasukan militer Korea Selatan telah bertambah menjadi 13 orang per hari Senin (24/02/20) pukul 16.00 waktu Korea.Di antara mereka, tiga prajurit dilaporkan melakukan kontak langsung dengan prajurit lain di pasukan Angkatan Laut di Pochoen, provinsi Gyeonggido yang telah dipastikan positif terinfeksi COVID-19 tiga hari sebelumnya.Satu serdadu lain di pasukan militer yang sama juga terpapar COVID-19, namun dia tidak melakukan kontak dengan prajurit yang dikonfirmasi sebelumnya, namun dilaporkan melakukan kunjungan ke kota Daegu.Hingga tanggal 24 Februari, sekitar 7.700 prajurit tengah dikarantina di pasukan militer.Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memerintahkan seluruh pasukan militer untuk menghentikan latihan militer secara keseluruhan.Sementara itu, seorang anggota dari keluarga pasukan militer Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan dipastikan positif terjangkit COVID-19, setelah melakukan kunjungan ke pangkalan militer AS di kota Daegu.Komando Pasukan Militer AS di Korea Selatan menyatakan telah menaikkan level peringatan pencegahan COVID-19 dari yang sebelumnya di level menengah, menjadi level tinggi.