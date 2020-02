BTS Dipastikan Akan Kembali Puncaki Billboard 200, AS dan Official Chart, Inggris

Photo : YONHAP News

Boyband Korea Selatan, BTS kembali mengukir sejarah K-Pop dengan dipastikan akan mencapai puncak di tangga lagu Billboard, Amerika Serikat (AS) dan Official Chart, Inggris.BillBoard pada hari Senin (24/02/20) mengumumkan prediksi awalnya melalui jaringan sosialnya bahwa album baru BTS "Map of the Soul: 7" diperkirakan akan mencapai puncak di Billboard 200 pada minggu depan, dan akan menjadi album keempat BTS yang menempati posisi pertama.BTS pernah berada di puncak Billboard 200 dengan tiga album sebelumnya, yakni "Love Yourself: Tear," "Love Yourself: Answer" dan "Map of the Soul: Persona."Pencapaian ini di Billboard merupakan kali pertama di antara album lagu non-bahasa Inggris.Official Chart juga melaporkan bahwa album baru BTS "Map of the Soul: 7" tengah bergerak menuju puncak tangga lagu Inggris untuk kedua kalinya.Ditambahkan pula bahwa album baru BTS menjadi album yang terlaris selama seminggu ini dengan penjualan yang lebih tinggi daripada gabungan tiga pesaing terdekatnya.