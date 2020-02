Trump: Sekaraang Bukan Saat yang Tepat untuk Batasi Perjalanan ke Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan pada hari Rabu (26/02/20) waktu setempat, bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk membatasi perjalanan ke Korea Selatan karena COVID-19.Trump membuat pernyataan pada konferensi pers di Gedung Putih ketika ditanya apakah ia mempertimbangkan untuk membatasi perjalanan ke dan dari Korea Selatan, Italia dan negara-negara lain yang terkena dampak COVID-19.Trump mengatakan bahwa AS mungkin akan memberlakukan pembatasan itu pada waktu yang tepat, tetapi "sekarang ini bukanlah waktu yang tepat."Kementerian Luar Negeri AS dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS menaikkan peringatan perjalanan untuk Korea Selatan ke Level 2 pada hari Sabtu (22/02/20) lalu. Dua hari kemudian, CDC kembali meningkatkan peringatan perjalanannya ke tertinggi, Level 3.