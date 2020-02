Militer AS Prioritaskan Keselamatan Prajurit dan Keluarganya di USFK

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Mark Esper menyampaikan bahwa militer AS tengah memprioritaskan keselamatan prajurit dan keluarga mereka di pasukan militer AS di Korea Selatan (USFK), sehubungan dengan merebaknya wabah COVID-19.Menteri Esper mengatakan di hadapan Kongres AS bahwa militernya menyediakan tanggapan untuk menangani munculnya pasien yang dikonfirmasi terinfeksi wabah tersebut di USFK.Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Mark Milley yang juga ikut menghadiri rapat dengar pendapat bersama Esper, dan menyinggung ada kemungkinan penundaan latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Maret.Dia juga menegaskan bahwa pasukan militer AS di Korea Selatan harus tetap terjaga demi kepentingan keamanan negaranya.Sementara itu, Komando Pasukan Militer AS mengatakan telah menaikkan tingkat kewaspadaan, setelah seorang prajurit warga AS di pangkalan militer AS di Chilgok, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan dilaporkan telah dikonfirmasi positif terinfeksi COVID-19.