AS Akan Siap Ketika Korut Siap untuk Berunding

Photo : YONHAP News

Seorang utusan Amerika Serikat (AS) mengatakan pada hari Rabu (26/02/20) waktu setempat, bahwa Washington siap untuk melanjutkan negosiasi denuklirisasi dengan Korea Utara ketika rezimnya siap untuk berunding.Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS Urusan Korea Utara, Alex Wong membuat pernyataan itu pada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Institut Hudson di Washington, AS.Wong mengatakan ketika Korea Utara siap untuk bergerak maju dalam pembicaraan yang diperlukan dan mengambil kesempatan, AS akan siap pula untuk berunding.Dia tampaknya telah menegaskan kembali posisi negara itu bahwa pihaknya bersedia untuk melakukan dilaog dengan Korea Utara karena negosiasi antara kedua negara tersendat selama sekitar satu tahun.Namun, dia tidak menyampaikan pesan khusus tentang dimulainya kembali negosiasi tingkat kerja antara Korea Utara dan AS.