Sutradara Hong Sang-soo Dianugerahi Penghargaan Silver Bear di Festival Film Internasional Berlin

Photo : YONHAP News

Sutradara asal Korea Selatan, Hong Sang-soo dianugerahi penghargaan 'Silver Bear (Silberner Bär) di Festival Film Internasional Berlin ke-70 dengan karyanya 'The Woman Who Ran' pada tanggal 29 Februari waktu setempat.Dengan penganugerahan tersebut, sutradara Hong mendapat 4 penghargaan di festival film tersebut. Masing-masing adalah 'Night And Day (2008)', 'Nobody’s Daughter Haewon (2013)' dan 'On the Beach at Night Alone (2017).'Film berjudul 'The Woman Who Ran' menceritakan seorang wanita bernama 'Gamhee' yang bertemu dengan 3 teman saat suaminya pergi dinas. Gamhee diperankan oleh aktris Kim Min-hee. Ia adalah pacar sutradara Hong Sang-soo. Kabar pacaran mereka menjadi isu hangat orang-orang karena merupakan hubungan perselingkuhan.