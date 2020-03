Trump: Turis dari Negara dan Wilayah Beresiko Tinggi Hadapi Pemeriksaan Ketat

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan pada hari Minggu(1/3/20) waktu setempat bahwa Washington akan menjalankan proses pemeriksaan kesehatan yang diperketat terhadap pelancong dari negara-negara tertentu yang berisiko tinggi dalam upayanya untuk menahan penyebaran virus corona baru COVID-19.Trump menyampaikan dalam akun twitternya bahwa para turis yang datang dari negara-negara berisiko tinggi tertentu yang telah ditetapkan atau wilayah dalam negara-negara tersebut, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan ketika mereka tiba di AS.Pernyataan Trump itu muncul sehari setelah Kementerian Luar Negeri AS menaikkan tingkat peringatan perjalanan ke Kota Daegu, Korea Selatan ke level tertinggi.Wakil Presiden AS Mike Pence pada hari Minggu (1/3/20) waktu setempat juga menyatakan bahwa Presiden Trump juga menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk bekerjasama dengan Italia dan Korea Selatan dalam masalah pemeriksaan kesehatan bagi warga kedua negara tersebut yang masuk ke Amerika Serikat.