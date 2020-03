BTS Berada di Posisi Puncak Billboard Empat Kali Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Album baru dari boyband Korea Selatan BTS berjudul "Map of the Soul: 7" berada di posisi puncak untuk keempat kalinya di Billboard Amerika Serikat (AS).Billboard melansir pada hari Minggu (1/3/20) waktu setempat bahwa album baru BTS itu menempati peringkat pertama di tangga lagu terbaru Billboard 200.Menurut data Nielsen Music yang dikutip Billboard, album "Map of the Soul: 7" yang dirilis pada tanggal 21 Februari lalu berhasil terjual sebanyak 422.000 keping hingga tanggal 27 Februari.Dengan posisi puncak kali ini, BTS mencapai puncak Billboard dengan 4 album berturut-turut untuk pertama kalinya sebagai penyanyi Korea Selatan.Menurut Billboard, empat album BTS mencapai puncak sebagai grup dalam kurun waktu yang terpendek, menyusul grup Beatles.