AS Lakukan Pemeriksaan Medis di Bandara Kepada Pendatang dari Korsel dan Italia

Photo : YONHAP News

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS), Mike Pence menyatakan bahwa pihaknya melaksanakan pemeriksaan medis di bandara kepada seluruh pendatang dari Korea Selatan dan Italia.Pence mengatakan hal tersebut dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Putih pada hari Senin (02/03/20) waktu setempat setelah rapat terkait wabah COVID-19.Ditambahkan bahwa Korea Selatan telah melaksanakan pemeriksaan tersebut kepada orang-orang di bandara sebelum mereka berangkat ke AS, dan Italia juga akan melaksanakan pemeriksaan serupa dalam waktu dekat.Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump menuturkan pihaknya tengah mempertimbangkan pembatasan perjalanan yang baru untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 dan langkah tersebut diperkirakan akan diambil sesuai dengan pernyataan Trump.