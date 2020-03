Pendapatan Per Kapita Korsel Tahun Lalu Alami Penurunan

Photo : YONHAP News

Pendapatan per kapita (PPP) Korea Selatan pada tahun lalu mengalami penurunan dibandingkan setahun sebelumnya.Berdasarkan data dari Bank Sentral Korea (BOK) yang diumumkan pada hari Selasa (03/03/20), pendapatan per kapita Korea Selatan tahun 2019 mencapai 32.047 dolar AS, mengalami penurunan sebesar 4,1 persen dibandingkan setahun sebelumnya.BOK juga telah mengumumkan tingkat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan pada tahun lalu sebesar dua persen, sedangkan tingkat pertumbuhan PDB riil pada triwulan keempat tahun lalu naik 1,3 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.PDB nominal tahun lalu mengalami kenaikan 1,1 persen dibandingkan setahun sebelumnya, menjadi 1,91 kuadrilun won. Rasio pertumbuhan tersebut tercatat yang paling rendah dalam waktu 21 tahun setelah krisis keuangan tahun 1998 lalu akibat penurunan harga semikonduktor.Deflator PDB, yaitu perhitungan rasio antara PDB riil dengan PDB nominal yang dikalikan 100, turun sebesar 0,9 persen dibandingkan setahun sebelumnya. Penurunan ini juga merupakan kali pertama dalam waktu 20 tahun sejak tahun 1999 lalu.Rasio total tabungan juga turun 1,2 persen dibandingkan satu tahun yang lalu hingga menjadi 34,6 persen yang merupakan angka terendah dalam waktu 7 tahun sejak tahun 2012 lalu.