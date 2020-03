Beberapa Serial Drama KBS Kini Dapat Ditonton Melalui YouTube

Photo : KBS News

Beberapa serial drama Korea Selatan terkemuka yang telah ditayangkan oleh siaran KBS sejak tahun 1997-2017 akan disiarkan secara resmi melalui saluran YouTube.KBS Media mengatakan akan menyediakan layanan penyiaran terhadap total 70 serial televisi KBS dalam saluran YouTube, KBS Drama Classic.Para pengguna YouTube dapat menggunakan layanan itu setelah membayar biaya tertentu untuk saluran tersebut.Baik drama serial berjudul "First Love" yang diedarkan pada tahun 1997, maupun drama "Fight for My Way" pada tahun 2017 semuanya kini bisa dinikmati melalui YouTube.Di antaranya, 15 serial drama KBS juga akan disediakan di YouTube untuk pertama kalinya.