Album Baru BTS Peringkat Pertama di Lima Pasar Musik Terbesar Dunia

Photo : YONHAP News

Boyband Korea Selatan, BTS terus mencetak rekor baru di berbagai negara dengan album terbarunya, “Map of the Soul : 7.”Album “Map of the Soul: 7“ kini telah naik ke peringkat utama di tangga album di lima pasar musik teratas di dunia. Ini merupakan kali pertama sebuah grup yang berasal dari Asia mencetak rekor tersebut.Album ini menunjukkan performa terbaik di Amerika Serikat yang tetap menjadi pasar musik terbesar di dunia. Album ini terjual sebanyak 422.000 unit dan berada di peringkat teratas “Billboard 200,” dan mencetak jumlah terbesar dalam satu minggu di tahun 2020 ini.BTS juga baru saja dinobatkan sebagai juara baru di Jepang, di mana album “Map of the Soul: 7” telah berhasil menduduki peringkat pertama di peringkat album mingguan Oricon. Album ini telah terjual sebanyak 377.000 kopi di Jepang, yang merupakan pasar musik terbesar kedua.BTS juga berhasil menduduki peringkat pertama di Britania Raya, sehingga BTS berhasil mengendalikan tiga pasar musik terbesar di dunia dengan dua albumnya hingga saat ini.Menurut “Global Music Report 2019” yang diterbitkan oleh International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) April lalu, lima pasar musik terbesar di dunia berada di urutan Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, dan Prancis.