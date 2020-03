WHO: Perkembangan Situasi COVID-19 di Korsel Perlihatkan Kemajuan

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menilai positif situasi COVID-19 yang tersebar luas di Korea Selatan dengan menyebut "tanda-tanda yang diharapkan telah muncul."Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan di Jenewa, Swiss pada hari Kamis (05/03/20) waktu setempat, bahwa 2.055 orang pasien positif COVID-19 muncul di 33 negara kecuali China pada hari itu.Sebanyak 80 persen di antaranya muncul dari Korea Selatan, namun jumlah kasus yang baru dilaporkan tampaknya menurun, dan kasus-kasus yang dilaporkan diidentifikasi berpusat dari kelompok yang telah diketahui.Ditambahkannya, Korea Utara masih belum melaporkan adanya kasus positif COVID-19, namun Korea Utara dihimbau untuk memberlakukan rencana darurat dalam rangka mempersiapkan diri terhadap wabah.Ditambahkannya, WHO juga telah siap untuk pergi ke Korea Utara kapan saja jika Pyongyang melaporkan suatu kasus.Beliau juga mengatakan bahwa dirinya baru-baru ini bertemu dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha dan dalam pertemuan tersebut Menlu Kang mengatakan bahwa Korea Selatan sudah siap untuk membantu Korea Utara jika muncul wabah COVID-19 di sana.