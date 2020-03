Dirjen WHO: Korsel Buat Kemajuan Dalam Memerangi COVID-19

Photo : YONHAP News

Direktur Jendral (Dirjen) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan Korea Selatan membuat kemajuan dalam memerangi COVID-19.Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus pada hari Minggu (08/03/20) waktu setempat, menyampaikan pernyataan tersebut melalui akun Twitter-nya, dengan mengutip bahwa WHO menghargai partisipasi pemerintah Korea Selatan dalam menekan penyebaran COVID-19 dan menyelamatkan nyawa rakyatnya.Ghebreyesus mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan telepon yang sangat produktif dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha. Dia juga menyatakan berterima kasih atas sumbangan sebesar tiga juta dolar AS yang dijanjikan oleh Menteri Kang untuk berpasipasi dalam tanggapan global demi memerangi wabah tersebut.Dalam akun Twitter-nya, dia juga menggambarkan bahwa pemerintah dan rakyat Italia telah mengambil langkah yang berani dalam menangani penyebaran COVID-19.Pemerintah Italia telah mengambil tindakan untuk menutup wilayah Lombardy dan 14 wilayah di sekitarnya.