Militer AS Tangguhkan Perjalanan Tentara dari dan ke Korsel serta Italia

Photo : YONHAP News

Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) telah menangguhkan perjalanan untuk semua tentara Amerika dan anggota keluarga mereka dari dan ke Korea Selatan dan Italia, karena khawatir atas penyebaran COVID-19.Pasukan AS di Korea Selatan (USFK) menyampaikan melalui akun Twtter-nya pada hari Minggu (08/03/20) waktu setempat, bahwa pihaknya mengetahui perintah Angkatan Darat AS untuk menghentikan pergerakan semua prajurit angkatan darat dan keluarga mereka dari dan menuju Korea Selatan atau tentara yang dijadwalkan menghadiri pendidikan militer profesional di AS karena merebaknya COVID-19.USFK mengatakan bahwa saat ini aturan itu hanya berlaku untuk prajurit Angkatan Darat AS ke-8 yang diperintahkan untuk mengubah garnisun mereka atau menerima pelatihan militer.Ditambahkan bahwa aturan tersebut akan segera berlaku hingga tanggal 6 Mei yang akan datang.