WHO Akhirnya Tetapkan COVID-19 sebagai Pandemi Global

Photo : YONHAP News

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan bahwa wabah COVID-19 yang tengah merebak saat ini dikategorikan sebagai pandemi global.Sejak pasien positif pertama dilaporkan di China hingga kini dalam waktu 70 hari saja, COVID-19 telah merebak ke 110 negara dengan total 120 ribu orang pasien positif dan telah merengut nyawa 4.300 orang.Direktur Jendral WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa jumlah pasien positif COVID-19 meningkat 13 kali lipat di luar China dan jumlah negara yang terkena dampak juga telah meningkat tiga kali lipat dalam dua minggu terakhir.Dirjen WHO itu memperkirakan jumlah pasien, kematian, dan negara yang terkena dampak COVID-19 akan meningkat secara drastis dalam beberapa hari atau minggu ke depan.Namun, WHO mengatakan COVID-19 masih dapat dikendalikan karena 90 persen dari 120 ribu kasus COVID-19 hanya terjadi di empat negara dan kasus di China maupun Korea Selatan masing-masing mulai berkurang.WHO juga menekankan empat kata kunci, yakni pencegahan penyakit, kesehatan umum, pimpinan politik, dan manusia.Pengumuman pandemi oleh WHO itu merupakan yang ketiga setelah Influenza A H3N2 yang merebak di Hong Kong pada tahun 1968 dan Influenza A H1N1 pada tahun 2009 lalu.