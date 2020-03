Trump: AS Kembali Evaluasi Peringatan Pariwisata terhadap Korsel dan China

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyiratkan kemungkinan pemerintah Amerika Serikat melonggarkan peringatan pariwisata terhadap Korea Selatan terkait COVID-19.Dalam pidato untuk masyarakat terkait isu COVID-19 di Gedung Putih pada hari Rabu (11/03/20) waktu setempat, Trump menyebutkan kondisi Korea Selatan dan China telah membaik sehingga pihaknya akan melakukan evaluasi kembali tentang pembatasan dan peringatan pariwisatanya untuk kedua negara di Asia Timur Laut itu.Kementerian Luar Negeri AS telah merilis peringatan level keempat, yakni larangan perjalanan terhadap China dan kota Daegu di Korea Selatan. Sementara untuk daerah lain di Korea Selatan, diterapkan peringatan level ketiga, yakni pertimbangan kembali kunjungan.Sementara itu, Trump menambahkan bahwa wisatawan Eropa kecuali Inggris tidak boleh memasuki AS selama satu bulan mulai tanggal 13 Maret.Wisatawan dari negara-negara Eropa yang dilarang masuk ke AS itu merupakan 26 negara yang menandatangani perjanjian Schengen, yang menghapuskan pengawasan perbatasan antar negara. Hingga hari Rabu, terdapat 17.422 kasus positif COVID-19 dan 711 orang meninggal dunia di 26 negara tersebut.Trump memastikan bahwa warga AS dari Eropa diizinkan untuk masuk asalkan mendapat pemeriksaan kesehatan yang sesuai.