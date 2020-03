Penghasilan Film

Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan, "Parasite" berhasil memperoleh penghasilan sebanyak 310,4 miliar won (Rp 3,7 triliun) di seluruh dunia.Di Amerika Utara saja, film ini memperoleh pendapatan sebanyak 52,78 juta dolar AS (Rp 780 miliar).Hingga kini, hanya tiga film berbahasa asing yang telah berhasil mendapat penghasilan lebih banyak daripada film "Parasite" di Amerika Utara. Ketiga film itu adalah "Crouching Tiger, Hidden Dragon" yang memperoleh pendapatan sebesar 128 juta dolar AS, "Life is Beautiful" dengan perolehan 57,2 juta dolar AS, dan "Hero" dengan perolehan 53,7 juta dolar AS.Film "Parasite" yang diputar di Jepang sejak tanggal 10 Januari lalu telah memperoleh pendapatan sekitar 400 juta yen (Rp 570 miliar) dan menduduki peringkat ke-3 di box office Jepang pada akhir pekan lalu.