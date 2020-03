8 Tahun FTA Korsel-AS, Perdagangan Komoditas Naik 1,3 Kali Lipat

Photo : YONHAP News

Volume perdagangan komoditas antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah mengalami kenaikan 1,3 kali lipat selama delapan tahun, sejak keduanya menandatangani perjanjian perdagangan bebas (FTA) pada tanggal 15 Maret 2012 lalu.Menurut Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan pada hari Minggu (15/03/20), volume perdagangan komoditas dengan AS pada tahun lalu tercatat mencapai 135,2 miliar dolar AS, atau sekitar 1,3 kali lipat lebih banyak daripada saat tahun pertama diberlakukan FTA, yang saat itu dibukukan sebesar 101,8 miliar dolar AS.Dilaporkannya bahwa nilai perdagangan dengan AS meningkat 2,7 persen, meskipun keseluruhan perdagangan Korea Selatan pada tahun lalu mengalami penurunan 8,3 persen.Perdagangan jasa antara kedua negara pada tahun 2018 ikut naik 1,4 persen dibandingkan setahun sebelumnya, atau mencapai 46,8 miliar dolar AS.Selama 8 tahun dalam periode tahun 2012-2019, investasi Korea Selatan terhadap AS dibukukan sebesar 74,63 miliar dolar AS, naik 2,7 kali lipat dibandingkan periode sebelum tercapainya FTA bilateral. Sementara investasi AS terhadap Korea Selatan juga meningkat dua kali lipat dengan mencapai 37,59 miliar dolar AS.Investasi AS terhadap sektor manufaktor Korea Selatan pada tahun lalu meningkat 9,7 persen dengan capaian 1,95 miliar dolar AS, dan naik 20,7 persen atau 4,88 miliar dolar AS dalam investasi sektor jasa.