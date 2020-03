Ekspor Korsel Februari 2020 Cetak Pertumbuhan Pertama Dalam 15 Bulan Terakhir

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan membukukan pertumbuhan untuk pertama kalinya dalam 15 bulan terakhir pada bulan Februari 2020 dengan pemulihan ekspor di bidang semikonduktor, meskipun wabah COVID-19 tengah merebak.Menurut data dari Layanan Pajak Korea Selatan pada hari Senin (16/03/20), nilai ekspor Korea Selatan untuk bulan Februari 2020 berhasil mencapai 41,2 miliar dolar AS, atau naik 4,3 persen daripada tahun sebelumnya.Angka tersebut merupakan pertumbuhan pertama setelah jatuh selama 14 bulan berturut-turut sejak nilai ekspor naik 3,6 persen pada November 2018 lalu.Ekspor semikonduktor juga mencapai pertumbuhan pertama dalam 15 bulan pada bulan Februari lalu, dengan volume ekspor ke China dan AS masing-masing naik 12,3 dan 14,3 persen.Nilai impor pada bulan tersebut juga naik 1,5 persen dibandingkan sebulan sebelumnya, menjadi 37,2 miliar dolar AS.Surplus perdagangan Korea Selatan pada Februari 2020 tercatat sebesar empat miliar dolar AS, dan surplus perdagangan itu dibukukan selama 97 bulan berturut-turut sejak Februari 2012.