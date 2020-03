BOK Mungkin Ikut Pangkas Suku Bunga Acuan Pasca Penurunan Suku Bunga Acuan AS

Photo : YONHAP News

Diperkirakan bahwa Bank Sentral Korea (BOK) akan ikut menurunkan suku bunga acuannya, seiring dengan keputusan yang diambil secara mendadak oleh bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed yang memangkas tingkat suku bunga acuannya ke kisaran 0-0,25 persen.BOK pada awalnya diharapkan akan mengadakan rapat sementara Komite Keuangan Korea Selatan sekitar tanggal 17-18 Maret, untuk membahas pemangkasan suku bunga dalam upaya menangani dampak ekonomi dari pandemi global COVID-19.Namun BOK telah mempercepat jadwal penyelenggaraan rapat tersebut dan mengadakannya pada hari Senin (16/03/20) ini.BOK menyatakan keputusan revisi suku bunga itu akan dilaporkan setelah rapat sementara komite tersebut berakhir.Pasar bursa saham Korea Selatan saat ini terlihat terus berfluktuasi, karena volatilitas meningkat dengan pesat meskipun suku bunga acuan AS turun secara besar-besaran.