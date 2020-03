BOK Turunkan Suku Bunga Acuan Sebesar 0,5% Poin, Terendah Dalam Sejarah

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea (BOK) menurunkan suku bunga acuannya dalam menghadapi perkembangan wabah COVID-19, seiring dengan keputusan yang diambil secara mendadak oleh bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed yang memangkas tingkat suku bunga acuannya ke kisaran 0-0,25 persen.BOK mengadakan rapat sementara Komite Keuangan Korea Selatan pada hari Senin (16/03/20) sore, lalu memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuannya sebesar 0,50 persen poin dari yang sebelumnya 1,25 persen.Dengan demikian, suku bunga acuan Korea Selatan turun ke angka 0,75 persen per tahun dan angka ini merupakan yang terendah dalam sejarah.