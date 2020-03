Delegasi Korsel Tiba di LA untuk Negosiasi Perjanjian Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Delegasi Korea Selatan yang dipimpin oleh perwakilan khusus urusan pembagian biaya pertahanan Korea Selatan, Jeong Eun-bo tiba di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (16/03/20) waktu setempat.Dalam pertemuan dengan para wartawan, Jeong mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya untuk mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Apabila negosiasi itu tidak berjalan dengan lancar, maka pihaknya akan berfokus untuk memecahkan usulan yang telah dilaksanakan.Delegasi Korea Selatan terlebih dulu akan mengeluarkan usulan kepada pihak AS untuk memecahkan masalah gaji pekerja Korea Selatan di pangkalan AS, namun AS telah menolak usulan tersebut.Sementara itu, negosiasi kali ini digelar dalam waktu dua bulan setelah pertemuan putaran keenam yang digelar di Washington DC, AS pada tanggal 14-15 Januari lalu.