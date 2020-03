Peneliti WHO Ikut Serta dalam Penelitian Korsel Terkait COVID-19

Photo : YONHAP News

Institut Kesehatan Nasional di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KCDC) pada hari Rabu (18/03/20) kemarin telah menggelar rapat tingkat kerja untuk penelitian tentang COVID-19 di Pusat Medis Nasional Korea.Rapat itu diselenggarakan oleh pemerintah Korea Selatan dan dihadiri oleh anggota komite penasihat COVID-19 di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni William Fisher dan Thomas Fletcher.Sebelum rapat dimulai, Fletcher mengatakan bahwa dunia sedang berperang melawan COVID-19 dan penyebarannya baru dimulai di Eropa.Ia menambahkan pihaknya datang ke Korea Selatan untuk mempelajari cara penanganan Korea Selatan karena telah lebih dari satu bulan memerangi COVID-19.Fletcher mengatakan keikutsertaan WHO dalam penelitian Korea Selatan itu menjadi kesempatan untuk mempelajari pengalaman negara itu dan ingin bekerja sama dengan Korea Selatan.Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui ciri khas pasien COVID-19 dari segi epidemiologi klinis dan imunologi.Dalam rapat dengan ahli WHO tersebut, tidak hanya tugas penelitian yang diperkenalkan, melainkan format dan metode pengumpulan data untuk penelitian klinis, analisis data dan pemanfaatannya serta peran WHO.WHO menaruh perhatian lebih pada reaksi pengobatan, ciri khas kasus kematian pasien kritis, dan ciri khas virus dari segi klinis.WHO diketahui akan memperbaiki dan melengkapi panduan internasional tentang COVID-19 melalui kolaborasi dengan Korea Selatan.Untuk itu, WHO dan pemerintah Korea Selatan akan tukar-menukar informasi terkait dan mencari cara kolaborasi.