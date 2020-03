Korsel dan AS Belum Capai Kesepakatan untuk Tetapkan Pembagian Biaya Pertahanan

Photo : YONHAP News

Agenda hari kedua perundingan pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) telah berakhir di Los Angeles, AS pada hari Rabu (18/03/20) waktu setempat.Perwakilan khusus urusan pembagian biaya pertahanan Korea Selatan, Jeong Eun-bo dan Penasihat Senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, James DeHart diketahui bertukar pendapat dalam perundingan hari kedua tersebut.Delegasi Korea Selatan sempat menyatakan bahwa tujuan utamanya dalam perundingan itu adalah mencapai kesepakatan sempurna tentang pembagian biaya pertahanan, tapi pihaknya juga berniat untuk berunding dengan AS tentang masalah upah tenaga kerja Korea Selatan di pangkalan militer AS di Korea Selatan agar tidak terjadi cuti tanpa upah mulai tanggal 1 April.Namun, pihak AS mempertahankan sikapnya untuk mencapai kesepakatan tentang jumlah biaya yang akan dibayar oleh Korea Selatan terlebih dahulu.Korea Selatan dan Amerika Serikat telah menjalankan perundingan untuk pembagian biaya pertahanan itu sejak bulan September tahun lalu, tapi belum mencapai kesepakatan.AS meminta Korea Selatan menanggung biaya sebesar empat miliar dolar AS, jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Sementara Korea Selatan meminta kenaikan di kisaran sepuluh persen.