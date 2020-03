Korsel dan AS Akhiri Perundingan Pembagian Biaya Pertahanan Tanpa Hasil

Photo : YONHAP News

Perundingan pembagian biaya pertahanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang diadakan di Los Angeles, AS pada hari Kamis (19/03/20) waktu setempat, berakhir tanpa berhasil menyempitkan selisih pendapat masing-masing.Oleh karena itu, kemungkinan tenaga kerja Korea Selatan di pangkalan militer AS di Korea Selatan harus menjalani cuti tanpa upah.Delegasi Korea Selatan menyatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk kembali mengadakan perundingan agar segera mencapai kesepakatan yang dapat saling diterima dan berkontribusi pada aliansi dan persiapan pertahanan gabungan.Korea Selatan dan AS telah menggelar negosiasi ke-7 untuk perjanjian pembagian biaya pertahanan ke-11 di Los Angeles selama tiga hari mulai tanggal 17 Maret lalu.Perundingan yang semula dijadwalkan berlangsung selama dua hari tersebut diperpanjang menjadi tiga hari dan perwakilan khusus urusan pembagian biaya pertahanan Korea Selatan, Jeong Eun-bo dan Penasihat Senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, James DeHart mengadakan pertemuan tersendiri namun gagal mencapai kesepakatan.Sebelumnya, delegasi Korea Selatan sempat menyatakan bahwa tujuan utamanya dalam perundingan itu adalah mencapai kesepakatan sempurna tentang pembagian biaya pertahanan, namun pihaknya juga berniat untuk berunding tentang masalah upah tenaga kerja Korea Selatan di pangkalan militer AS di Korea Selatan agar tidak terjadi cuti tanpa upah.