Presiden Moon: Swap Mata Uang Korsel-AS Bermanfaat untuk Kestabilan Pasar Valuta Asing

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada hari Jumat (20/03/20) menilai kesepakatan swap mata uang antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) bermanfaat pada kestabilan pasar valuta asing di dalam negerinya.Dalam akun SNS-nya pada hari Jumat, Moon menyebutkan dirinya telah mendapat kabar menggembirakan pada hari pengumuman kebijakan kestabilan hidup masyarakat dan keuangan yang belum pernah ada sebelumnya.Bank Sentral Korea (BOK) dan Bank Sentral AS, The Fed menandatangani kesepakatan swap mata uang senilai 60 miliar dolar AS pada hari Kamis (19/03/20).Kesepakatan itu akan berlaku minimal enam bulan hingga 19 September 2020 dan BOK dapat memperoleh 60 miliar dolar AS sebagai ganti dari mata uang won Korea Selatan yang senilai.Moon juga mengatakan dirinya menyemangati BOK dan Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan yang membimbing dan melaksanakan kolaborasi internasional dan prestasinya tersebut merupakan hasil tanggung jawab mereka di tengah kondisi darurat.Moon selanjutnya berterima kasih kepada AS yang memperlihatkan kepemimpinan sebagai negara mata uang global dan menyatakan pemerintah Korea Selatan menyediakan kebijakan tegas untuk menstabilkan pasar saham dan obligasi selain pasar valuta asing.