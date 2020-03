Lebih dari 10 Miliar Dolar AS Dana Asing Keluar dari Pasar Korsel di Tengah Wabah COVID-19

Photo : Getty Images Bank

Modal asing yang telah keluar dari pasar Korea Selatan dilaporkan melampaui 10 miliar dolar AS selama sebulan terakhir di tengah merebaknya pandemi global COVID-19.Menurut hasil analisis Pusat Keuangan Internasional Korea yang diolah dari data Bloomberg, aliran dana asing senilai 10,24 miliar dolar AS terlihat keluar dari pasar saham Korea Selatan dalam waktu empat minggu sejak 20 Februari lalu, ketika virus mulai menyebar di seluruh dunia.Jumlah itu adalah aliran keluar terbesar kedua di antara pasar-pasar utama di Asia, setelah Taiwan, tidak termasuk China dan Hong Kong.Di Taiwan arus dana asing keluar sebesar 13,2 miliar dolar AS selama periode yang sama.