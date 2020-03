BOK: Pasokan Pertama Dolar AS dari Kesepakatan Swap Mata Uang Akan Datang Minggu Depan

Photo : YONHAP News

Diperkirakan bahwa pasokan pertama dolar AS ke pasar valuta asing Korea Selatan akan datang secepatnya pada awal minggu depan, seiring dengan tercapainya kesepakatan swap mata uang antara kedua negara senilai 60 miliar dolar AS yang ditandatangani dengan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed pada Kamis (19/03/20) lalu.Seorang pejabat senior Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Rabu (25/03/20) mengatakan bahwa BOK mengadakan pembicaraan tingkat kerja dengan The Fed, yang bertujuan untuk menyusun perjanjian pertukaran mata uang pada minggu ini dan memasok dolar AS dalam minggu depan.Kedua bank saat ini tengah membahas metode untuk memasok dolar AS dan jumlah yang harus disediakan untuk pemasokan pertamanya.Sebelumnya pada tahun 2008 selama krisis keuangan global, Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadopsi kesepakatan swap mata uang senilai 30 miliar dolar AS. Saat itu, pasokan dolar AS disediakan sebanyak lima kali dengan total 16,4 miliar dolar AS.